"Il a fallu attendre 2h pour qu'on nous parle de social": le personnel de Mestdagh inquiet après la reprise des 86 magasins par Intermarché

Le personnel des 86 magasins Mestdagh, rachetés par Intermarché, est inquiet. La direction d'Intermarché s'est entretenue pour la première fois avec les délégations syndicales. Elles ne sont guère rassurées même si pour l'instant aucune suppression d'emploi n'est prévue.

Le projet économique du rachat de Mestdagh par Intermarché a été présenté ce mardi aux syndicats. Intermarché a comme objectif de doubler la rentabilité de ces magasins. "Il y a un potentiel incroyable dans cette entreprise à condition d'appliquer les recettes qui ont fait le succès d'Intermarché en Belgique ces dernières années", indique Guillaume Beuscart, administrateur délégué d'Intermarché Belgique."

"Aucune info"

Pour atteindre ces ambitions, Intermarché va fonctionner via le système de magasins franchisés. Géré par des directeurs indépendants donc. Les syndicats craignent un impact sur les salaires, sur la flexibilité et une augmentation de la masse de travail. "On a la garantie qu'ils respecteront la loi", indique Evelyne Zabus, secrétaire permanente CNE. "S'ils reprennent les bâtiments et les gens, ils vont reprendre à l'instant "t" les conditions de travail. Mais on ne sait pas la totalité de quelles conditions, quelles polyvalences, s'ils vont ouvrir le dimanche toute la journée,... On a aucune info."

"Juste parlé de commercial"

Mestdagh était en difficulté depuis plusieurs années. Ce rachat est donc une perspective d'avenir mais avec des zones d'ombre. Notamment sur la représentation des syndicats dans les futurs magasins. "C'est un sujet qui n'a même pas été évoqué", dit Myriam Delmée, présidente du SETCA. "Il a fallu attendre 2h pour qu'on nous parle de social. On nous a parlé jusque-là de commercial. C'est la seule chose qui les intéresse, de faire du chiffre d'affaires supplémentaire. L'emploi a été balayé sur 5 minutes."

Pour l'heure, aucune suppression d'emplois n'est prévue. Les deux parties se retrouveront jeudi. Le volet social devrait être plus largement abordé.