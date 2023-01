"Il faut chercher la neige à la loupe": des dizaines de stations de ski fermées en Autriche

En Autriche, des dizaines de stations de ski alpines sont fermés, et de nombreuses autres réduisent leurs services, l'Europe ayant connu ces derniers jours des températures particulièrement chaudes pour une saison hivernale, à tel point que des experts qualifient la météo d'"extrême".

Dans la station de ski de Semmering, près de Vienne, environ un tiers des pistes sont fermées et le nombre de visiteurs a diminué: la dernière chute de neige remonté à la mi-décembre environ et les températures trop hautes empêchent de fabriquer efficacement de la neige artificielle. Victor, qui skie pour la première fois de la saison, confie "qu'il faut chercher la neige à la loupe", tandis que Peter Haberl, qui fait de la luge avec sa fille, explique que "cet hiver, vous ne cessez de heurter l'herbe et les pierres sous vos skis"