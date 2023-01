"Multitude" de nominations pour Stromae aux Victoires de la musique

Stromae a fait son retour avec un album bien nommé, "Multitude": le Belge, cité dans quatre catégories, est en tête des nominations, dévoilées lundi, pour les 38e Victoires de la musique, prévues le 10 février.

L'artiste, de retour après une pause imposée par un burn-out, est engagé pour les trophées d'artiste masculin, d'album ("Multitude"), de chanson ("L'enfer") et de création audiovisuelle pour le clip "Fils de joie".

Stromae ne sera pas dépaysé le 10 février à La Seine Musicale, aux portes de Paris, puisque l'année dernière, il officiait comme maître de cérémonie des 37e Victoires.

"J'ai un côté compétiteur", confiait Stromae en mars 2022 à l'AFP. Ça tombe bien, le voilà en pôle position.

Oubliée la dépression, aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique, qui l'avait cloué au sol il y a quelques années, dans le sillage d'une tournée mondiale épuisante.

A 37 ans, Stromae a repris son envol. Pour lancer le successeur de son album "Racine carrée" (2013, celui de la consécration), il a créé l'événement en interprétant au journal de 20h de TF1 "L'enfer", morceau choc sur la dépression et les pensées suicidaires qui accompagnent ce mal.

"Tant mieux si ça permet à certaines personnes de vouloir se soigner, de mettre des mots sur des choses qui n'étaient pas identifiées jusque-là", disait-il encore à l'AFP en mars.

- "Invaincu" -

Il commence désormais ses concerts par "Invaincu", hymne à la vie après son passage à vide. "Dans +Invaincu+, je parle du combat qu'on peut tous avoir face à la maladie, au sens large, mais je suis quand même un challenger, bien que plus assagi qu'avant. Je vois Billie Eilish, Aya Nakamura, Adele qui font des super scores et j'ai envie d'essayer moi aussi, de me mesurer, ça regarde l'ego", décrivait-il encore.

Il a tiré son épingle du jeu sur le marché français, terminant troisième des meilleures ventes d'albums en 2022 derrière OrelSan et Ninho.

Pour les Victoires, Stromae devance OrelSan, avec trois nominations, et une autre Belge, Angèle, avec trois nominations également.

On entendra parler de la Belgique le 10 février, puisque Pierre de Maere, autre artiste de ce pays, s'avance avec deux nominations, tandis que Mentissa, également Belge, est citée une fois.

Deux nominations reviennent au trio formé par Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye pour leur projet "Ephémère". Souvent concurrents dans les Victoires, les trois artistes sont de vrais amis dans la vie.

Les trois comparses se sont enfermés dans le sud de la France quelques jours pour écrire et chanter. De cette parenthèse est né cet album qui contient une belle pépite avec une chanson drôlissime sur l'enlèvement de Benjamin Biolay sur fond de Victoires de la musique... Un Biolay d'ailleurs absent des nominations cette année.

En 2022, les Victoires de la musique avaient été écrasées par OrelSan et Clara Luciani. Le rappeur avait signé un triplé dans les catégories artiste masculin, chanson ("L'odeur de l'essence") et création audiovisuelle pour son documentaire "Montre jamais ça à personne".

La chanteuse avait elle réalisé un doublé avec le trophée d'artiste féminine et le prix de l'album ("Coeur").

Les 38e Victoires de la musique seront diffusées sur France 2 et France Inter.