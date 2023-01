Nouvelle bagarre à la prison d'Anvers

(Belga) Une nouvelle bagarre a éclaté entre les détenus de la prison d'Anvers lundi, a déclaré l'administration pénitentiaire. Des coups ont été échangés, mais personne n'a dû être pris en charge médicalement. Il s'agissait vraisemblablement de la suite de la rixe de samedi, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées.

L'administration pénitentiaire a expliqué qu'il s'agissait à nouveau d'un simple conflit interne et qu'un petit groupe de détenus a été attaqué par un groupe plus important. Les instigateurs ont pu être identifiés. "La police locale est arrivée en masse sur les lieux et, avec son aide, le personnel a pu ramener le calme", a déclaré la porte-parole du Service pénitentiaire, Kathleen Van de Vijver. "Les mesures nécessaires seront prises à l'encontre des agresseurs identifiés." (Belga)