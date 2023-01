Prolongation du nucléaire - Dégaze dénonce "un gigantesque cadeau" à Engie-Electrabel

(Belga) Le mouvement citoyen Dégaze réagit "avec consternation" à l'accord nucléaire entre Engie-Electrabel et le gouvernement fédéral: "Au nom de toutes les familles et de tous les contribuables belges, le gouvernement fédéral décide de faire un énorme cadeau de début d'année à Engie-Electrabel".

"Les factures d'énergie astronomiques des uns font les surprofits énormes des autres, nous ne l'avons déjà que trop constaté pendant l'année écoulée", s'insurge le porte-parole de Dégaze, Léo Tubbax. "En 2023, Engie continuera sans relâche sur cette voie. Engie vend son énergie nucléaire pour l'année prochaine à un prix hallucinant, dix fois le coût de production." "Le gouvernement opte à la fois pour les anciens réacteurs nucléaires et les nouvelles centrales à gaz fossile. Résultat: un trou dans les caisses de l'État, des prix de l'énergie impayables pour une dizaine d'années supplémentaires, et des bénéfices usuraires qui disparaissent dans les poches des actionnaires d'Engie et C°." "Au milieu de la crise énergétique et climatique actuelle, cette politique est une gifle dans la figure non seulement pour tous celles et ceux d'entre nous qui en paient déjà le prix fort, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous qui ose rêver et s'engager pour un système énergétique 100% renouvelable, socialement juste et géré comme un bien commun", conclut Dégaze. (Belga)