Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Le monde politique réagit avec stupeur à la mort d'une enfant de 11 ans à Anvers

(Belga) Le monde politique anversois a réagi avec stupeur, lundi soir, à la mort d'une enfant de 11 ans tuée par un tir d'arme à feu qui pourrait être lié à des intimidations ou règlements de comptes entre trafiquants de drogue. "Les enfants n'ont rien à voir avec une quelconque guerre de la drogue", a déclaré la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) sur Twitter. "Nous ferons tout notre possible pour attraper ces criminels sans pitié."

"L'impensable s'est produit : une enfant de 11 ans tuée par balle dans la guerre que se livrent les trafiquants de drogue à Anvers", a quant à lui réagi l'Anversois Peter Mertens, secrétaire général du PTB/PVDA. "La lutte contre la violence liée à la drogue est une question complexe. Elle nécessite des ressources. Mais peut-être aussi une approche différente", a-t-il plaidé. Ilse van Dienderen, cheffe de groupe Groen à Anvers, était sans mot en apprenant qu'une enfant avait été tuée dans le cadre de violences liées au milieu de la drogue, une information "qui frappe durement", a-t-elle écrit sur Twitter. L'échevine d'Anvers en charge du Port, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Annick De Ridder (N-VA), a également parlé de "nouvelle terriblement triste". "Je présente mes condoléances aux parents, à la famille et aux amis", a-t-elle déclaré. "Ma colère est dirigée vers le milieu corrompu qui a causé ce drame." Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a précisé que plusieurs autres enfants avaient été grièvement blessés. "La mafia de la drogue ne peut pas tomber plus bas que cela", a-t-il réagi. "La police et le parquet font tout ce qu'ils peuvent pour trouver et condamner les responsables." (Belga)