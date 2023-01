Le président mexicain demande à Biden d'en finir avec le "dédain envers l'Amérique latine"

(Belga) Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a demandé lundi au président des États-Unis Joe Biden d'en "terminer avec l'oubli, l'abandon, le dédain envers l'Amérique latine et les Caraïbes".

"Président Biden, vous avez la clé pour ouvrir et améliorer substantiellement les relations entre tous les pays du continent américain", a ajouté M. Lopez Obrador face à M. Biden en prélude à leur rencontre bilatérale. "C'est le moment d'en terminer avec cet oubli, cet abandon, ce dédain envers l'Amérique latine et les Caraïbes, opposés à la politique de bon voisinage de ce titan de la liberté que fut le président Franklin Delano Roosevelt", a ajouté M. Lopez Obrador lors de cette déclaration ouverte à la presse. "Juste ces 15 dernières années, nous avons dépensé des milliards de dollars dans l'hémisphère, des dizaines de milliards de dollars", a répondu le président américain selon qui "les États-Unis fournissent plus d'aide étrangère que n'importe quel pays". "Malheureusement, notre responsabilité ne s'arrête pas à l'hémisphère occidental", a poursuivi M. Biden, citant "l'Europe centrale, l'Asie, l'Afrique, le Sud-Est asiatique". Après près de deux ans de mandat, M. Biden a commencé sa première visite officielle au Mexique, grand partenaire économique et sécuritaire des Etats-Unis sur les questions de migration et de lutte antidrogue. La rencontre bilatérale entre les deux présidents s'élargira mardi au Premier ministre du Canada Justin Trudeau pour un "10e sommet des leaders de l'Amérique du nord". Le président mexicain avait répété qu'il demanderait à Joe Biden d'augmenter les investissements des États-Unis dans les pays d'origine des migrants qui traversent le Mexique pour tenter de gagner les États-Unis (Amérique centrale principalement, mais également Venezuela, Cuba, Haïti). (Belga)