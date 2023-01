Andorre: le ministre des Finances démissionne, il ne payait pas... ses impôts

Le ministre andorran des Finances, Eric Jover, accusé de ne pas avoir payé les impôts d'une société familiale, a remis lundi sa démission au chef du gouvernement Xavier Espot Zamora, a annoncé ce dernier lors d'une conférence de presse.

Dans la matinée, la presse andorrane avait révélé que le ministre des Finances et porte-parole du gouvernement n'avait pas réglé depuis 2019 les impôts d'une société familiale dont il est l'unique administrateur.

Le préjudice de la fraude s'élèverait à environ 60.000 euros selon l'estimation des finances publiques andorranes, révélée par la presse. "L'agence des impôts a très bien fait son travail. J'ai eu tort de déduire qu'en ne faisant pas de recouvrement et qu'en ne facturant pas, il ne se passerait rien", a reconnu le ministre à la suite des révélations.

Eric Jover, 45 ans, affilié au parti gouvernemental Démocrates, était en poste depuis 2019 au ministère des Finances. Il avait auparavant occupé des postes au sein du comité exécutif du parti gouvernemental et avait été ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur sous la précédente législature. Il sera remplacé par César Marquina, actuel secrétaire d'Etat à la Transition numérique et aux projets stratégiques.

Des élections législatives, dont la date n'a pas été fixée, sont prévues au printemps en Andorre.