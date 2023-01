Atterrissage d'urgence d'un avion russe en Inde après une alerte à la bombe

(Belga) Un avion de la compagnie russe Azur Air avec 244 personnes à bord a effectué un atterrissage d'urgence sur une base aérienne militaire en Inde en raison d'une alerte à la bombe, ont indiqué les autorités mardi.

L'appareil en provenance de Moscou et à destination de Goa, dans le sud-ouest de l'Inde, avec 236 passagers et huit membres d'équipage, a atterri sur la base aérienne de l'armée de l'air indienne de Jamnagar, dans l'État du Gujarat, lundi soir tard. Selon les médias locaux, le vol a été détourné de sa route après qu'Azur Air a reçu un courriel l'informant qu'une bombe se trouvait à bord de l'appareil. L'ambassade de Russie en Inde a déclaré avoir été alertée par les autorités indiennes. "Toutes les personnes à bord sont en sécurité. Les autorités procèdent à une inspection approfondie de l'avion", a précisé l'ambassade russe sur Twitter mardi matin. La police de l'État a indiqué à l'AFP qu'une unité antiterroriste inspectait l'avion et les bagages des personnes à bord, tandis que les passagers attendaient dans l'aéroport. "Rien de suspect n'a été trouvé jusqu'à présent", a déclaré mardi Premsukh Delu, un responsable de la police de Jamnagar. Les touristes russes sont interdits de séjour dans de nombreux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine, mais ils continuent d'affluer en grand nombre en Inde, notamment sur la côte de Goa. (Belga)