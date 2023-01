"Je trouvais ça impensable que cette dame refuse": Aurélie paie le ticket de deux adolescents car ce cinéma carolo n'accepte (vraiment) pas le liquide

C'est via le bouton orange Alertez-nous qu'Aurélie nous a contactés à la suite d'un fait qui s'est déroulé dans un cinéma près de chez elle. Lorsque deux adolescents veulent payer leur place de cinéma en liquide, la caissière refuse et leur demande de payer par carte. Ne sachant pas acheter les tickets, Aurélie décide donc de leur payer la séance avec sa propre carte. Pour elle, il n'est pas normal de refuser l'entrée à cause d'un tel motif.

Grâce à son geste, Aurélie a pu offrir à deux adolescents une séance de cinéma. Il y a quelques semaines, Aurélie et son compagnon se rendent au cinéma "Pathé" de Charleroi. Lorsqu'ils se rendent à la caisse, elle aperçoit deux adolescents dont le paiement est refusé.

Il est impossible de payer en liquide

"Ils veulent payer en liquide et là, la caissière leur dit 'Écoutez, non. Il est impossible de payer en liquide ici. Si vous voulez voir le film, vous devez aller payer par carte dans les bornes automatiques". Malheureusement, les adolescents en question n'avaient pas de carte de banque.

Un motif de refus infondé

Pour Aurélie, ce refus est inadmissible. "Je trouvais cela impensable que cette dame n'accepte pas le liquide. Soit, elle refuse parce qu'on invoque encore un peu le covid et on ne prend pas de liquide comme à l'époque. (…) Soit, en tant que caissière, madame n'a pas envie de compter sa caisse et donc elle ne dit 'pas de liquide' comme ça elle ne se prend pas la tête".

Je me mettais à leur place en tant qu'adolescente

Face à cette injustice, Aurélie leur a payé leurs places avec sa carte. "Je me mettais à leur place, premièrement en tant qu'adolescente où je me faisais une joie d'aller au cinéma. Je me mets aussi à la place de ma fille où je me dis que cela m'aurait embêté qu'on lui refuse" explique-t-elle. "J'étais rassurée qu'ils puissent aller voir le film".

Un cinéma qui n'est pas à son premier refus

Dans un article publié par le journal Sudinfo datant du 5 janvier 2023, ce cinéma de Charleroi n'en serait pas à son premier refus de ce type. "Le refus de paiement liquide serait, en fait, monnaie courante au cinéma carolo…", mentionne l'article.

En allant voir les commentaires à propos de ce cinéma, plusieurs clients se sont en effet plaints de cette impossibilité de paiement en liquide.

Toujours selon Sudinfo, le directeur du cinéma aurait déclaré que "c'était faux et qu'une caisse minimum était ouverte en permanence pour prendre les paiements liquides". Cela semble ne pas se vérifier d'après le témoignage d'Aurélie...

Un complexe difficile à contacter

Afin d'avoir de plus amples informations, nous nous sommes rendus sur le site même du cinéma en question. En lisant les "Conditions générales de vente et de réservation des Cinémas du réseau Pathé en Belgique, E-cartes et E-billets", il est expliqué dans l'article 5 relatif aux modalités de paiement :



©Pathé.be

Il est intéressant de noter que parmi les modes de paiements disponibles, l'argent liquide n'est pas mentionné. En voulant appeler le cinéma, un répondeur explique que nous pouvons les contacter via un formulaire à remplir.

Nous avons donc envoyé le formulaire en question ainsi qu'un mail au service client afin d'obtenir des informations. Nous n'avons malheureusement pas eu de réponses suite à notre demande.