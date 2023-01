Taille des classes: la ministre Désir préconise des "contrôles renforcés" dans les écoles

(Belga) Sujet de courroux des enseignants depuis des mois, le respect de la législation sur le nombre maximal d'élèves par classe va faire l'objet de contrôles renforcés dans les écoles, a annoncé mardi la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS).

Après plusieurs mois de discussions avec les syndicats des enseignants, la ministre a déposé devant le gouvernement une note d'orientation qui prévoit la mise en place prochaine de contrôles renforcés dans les écoles pour s'assurer du bon respect la législation La cadre réglementaire en place prévoit, en fonction du niveau d'enseignement, un nombre maximal d'élèves par classe. Mais cette législation prévoit aussi, dans une série de cas, de déroger à ce plafond, amenant alors certains profs à se retrouver parfois avec des classes de plus de trente élèves... Depuis des mois, les syndicats des enseignants réclamaient du gouvernement des mesures pour ramener le nombre effectif d'élèves par classe au seuil légal. Ceux-ci dénonçaient notamment la définition trop vague de conditions permettant aux directions d'écoles de déroger au plafond légal. Les syndicats avaient fait de ce point l'une de leurs principales revendications lors des différentes manifestations qu'ils ont organisées l'an dernier à Bruxelles et en Wallonie. Interrogée mardi en commission du Parlement par la députée d'opposition Marie-Martine Schyns (Les Engagés), la ministre Désir a indiqué ne pas vouloir changer le cadre décrétal actuel, mais plutôt renforcer les contrôles pour s'assurer de sa bonne application. "Le but est d'induire un changement de culture dans la possibilité de dérogations", a commenté Mme Désir. Celle-ci a précisé vouloir concerter à présent les mesures envisagées avec l'administration ainsi que les différents pouvoirs organisateurs de l'enseignement (Belga)