En France, l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030, contre 62 ans actuellement, selon le dossier de presse du gouvernement pour présenter la réforme.

L'âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre prochain. Il sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030, selon ce document. Il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027, au lieu de 2035, pour une retraite à taux plein, a précisé la Première ministre Elisabeth Borne devant la presse. La réforme des retraites "actera l'extinction des principaux régimes spéciaux", a-t-elle ajouté.

Cette réforme, voulue par le président Emmanuel Macron et annoncée lors de sa campagne, doit constituer le projet phare de son quinquennat. Elle devra encore passer le cap du Parlement, voire de la rue, vu la bronca des syndicats et des oppositions avant même sa présentation.

Les Français figurent parmi les Européens qui quittent le plus tôt le marché du travail, selon des données de la Commission européenne, qui mettent en évidence que la France consacre plus d'argent aux pensions que la plupart de ses voisins. L'âge légal de la pension s'établit à 67 ans en Allemagne, en Italie, au Danemark et bientôt en Espagne, à 66 ans au Royaume-Uni et à 65 ans en Suisse. En Belgique, il est fixé à 65 ans jusqu'au 1er janvier 2025, puis sera progressivement relevé. Il passera ainsi à 66 ans jusqu'au 1er janvier 2030 avant de monter à 67 ans à partir du 1er février 2030.