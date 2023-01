Le président américain Joe Biden se rendra en mars au Canada, annonce la Maison Blanche

(Belga) Le président des États-Unis Joe Biden se rendra en mars au Canada, a annoncé mardi la Maison Blanche à l'issue d'une rencontre bilatérale avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Mexico.

Il s'agira de son premier déplacement au Canada depuis le début de son mandat en janvier 2021. MM. Biden et Trudeau se sont rencontrés à Mexico avant le "10e sommet des dirigeants d'Amérique du nord" prévu dans l'après-midi (en heures locales) avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. "Le président Biden a remercié le Premier ministre Trudeau pour la participation du Canada à l'assistance sécuritaire, économique et humanitaire à l'Ukraine", ajoute le communiqué de la Maison Blanche. Les deux leaders nord-américains ont également abordé "la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti", pays d'où proviennent de nombreux migrants qui tentent de gagner les États-Unis à travers le Mexique. "Les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur coordination avec leurs partenaires au Conseil de sécurité des Nations unies dans les prochaines étapes pour soutenir la stabilité en Haïti, y compris le soutien à la police nationale d'Haïti". En lever de rideau du sommet de Mexico, Joe Biden et Justin Trudeau ont promis "des mesures audacieuses pour combattre le changement climatique et transformer l'Amérique du Nord en moteur pour le développement de l'énergie propre". Ils ont évoqué un "moment unique pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en métaux stratégiques, les véhicules électriques, et les semi-conducteurs". À peine investi, M. Biden avait organisé une rencontre virtuelle avec M. Trudeau en février 2021. "Les États-Unis n'ont pas d'amis plus proches que le Canada", avait-il alors déclaré. "C'est la raison pour laquelle vous avez fait l'objet de mon premier appel en tant que président, ma première rencontre bilatérale". (Belga)