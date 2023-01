Golden Globes: Lukas Dhont et son film "Close" repartent bredouilles

(Belga) Le long métrage "Close" du réalisateur belge Lukas Dhont n'a pas remporté de Golden Globe mardi. Le prix du meilleur film en langue étrangère a été attribué à "Argentina, 1985". "À l'Ouest, rien de nouveau", "Decision to Leave" et "RRR" étaient également nommés dans cette catégorie.

Le réalisateur belge, nommé pour la deuxième fois, s'est dit "super content" de l'attention que reçoit son film. "C'était une soirée fantastique. Nous sommes très contents car nous avons reçu beaucoup de compliments", a-t-il confié à l'issue des résultats. "La visibilité donnée par une nomination est un énorme cadeau." Le long-métrage, qui n'est pas encore sorti en salle aux États-Unis, continue à attirer les spectateurs dans les salles obscures européennes, selon Lukas Dhont. "Les chiffres continuent à augmenter en Belgique et aux Pays-Bas", souligne-t-il. Présentée par l'humoriste Jerrod Carmichael, la cérémonie des Golden Globes était de retour à la télévision pour sa 80e édition, après avoir été privée d'antenne et boudée par Hollywood, à cause de scandales de racisme, sexisme et corruption. Par le passé, un succès aux Golden Globes était un outil marketing précieux, capable de lancer une campagne victorieuse vers la récompense suprême des Oscars. Sélectionné avec 14 autres films, "Close" pourra prétendre à l'Oscar du long métrage international, à condition qu'il soit retenu parmi la liste de cinq nommés qui sera annoncée le 24 janvier prochain. (Belga)