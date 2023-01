Choisir sa nouvelle voiture, le parcours du combattant? "En cinq ans, beaucoup de choses ont changé"

A l'occasion du salon de l'automobile qui se déroule ce samedi à Brussels Expo, Xavier Daffe, rédacteur en chef de Moniteur automobile, est venu sur le plateau de RTL INFO pour donner quelques conseils pour choisir au mieux son véhicule neuf.

En dessous de 15 000€, aujourd'hui, difficile de trouver une voiture neuve même en entrée de gamme.... "Les prix ont augmenté en moyenne de 18%", admet Xavier Deffe, rédacteur en chef de Moniteur automobile. Cette réalité rend le neuf particulièrement difficile d’accès, mais les obstacles ne s'arrêtent pas là.

"Il y a 5 ans c’était beaucoup plus facile, tout le monde achetait un diesel et tout le monde était même encouragé par l’Etat à acheter du diesel via les primes CO2", se rappelle l'invité de RTL INFO. Désormais, le diesel est "de plus en plus banni" et les possibilités sont nombreuses pour le type de motorisation: les consommateurs ont le choix entre l’essence, le diesel, les véhicules hybrides, les voitures électriques... "Ca devient complexe, d’autant que les législations changent sans arrêt", notamment au niveau des autorisations de circulation dans certaines villes.

Quelles solutions ?

Mais il reste des réalités malgré ces changements. Si un automobiliste fait plus de 40 000 kilomètres par an, "le diesel reste incontournable" pour Xavier Deffe. Autrement, notre invité e conseille un modèle hybride rechargeable. "C’est une bonne solution, car cela permet d’entrer en mode 100% électrique dans les zones de basse émission et d’entrevoir aussi des trajets autoroutiers de plusieurs centaines de kilomètres", détaille le rédacteur en chef de Moniteur automobile.

Par exemple, une batterie rechargeable permet de faire une petite centaine de kilomètres en électrique, ce qui peut être assez pour faire le trajet domicile/travail.

Le leasing en vogue

Pour les particuliers, Xavier Deffe recommande d’opter pour une Essence Euro 6, les dernières normes de dépollution en vigueur. "Il y a des petits breaks familiaux autour de 30/35000€, ça reste une somme considérable", précise-t-il. Mais parier sur la valeur des voitures neuves d’aujourd’hui dans 10 ans est difficile aujourd’hui… Pour les soucieux, il existe toujours le leasing : "pour un loyer mensuel, il jouira d’une voiture et ce loyer comprendra la location de la voiture mais aussi son entretien : les taxes, les changements de pneu, l’assistance routière". De plus en plus de concessionnaires proposent cette solution.