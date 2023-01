Disparition de Lucia, une maman de 31 ans près d'Arlon: la cave de l'habitation fouillée ce matin

Les fouilles réalisées ce mercredi à Sterpenich (Arlon) au domicile de Lucia Alexandroae à la suite de la disparition de la jeune femme de 31 ans le 6 décembre dernier se sont achevées. Le mari de la jeune femme a été interpellé : il est le principal suspect et l'enquête se poursuit.

C'est la cave de l'habitation qui a été fouillée tôt ce matin et jusque 9 heures. Les enquêteurs sont ensuite repartis. Malgré l'arrêt des recherches, l'enquête continue et se concentre autour du mari de Lucia, une mère de famille très discrète disparue depuis le 6 décembre dernier. Ses proches affirment ne plus avoir de nouvelles d'elle depuis le 10 décembre, durant un voyage qu'elle effectuait en Roumanie.

Son mari, toujours présumé innocent, est plutôt inconnu dans le quartier. La voisine directe a expliqué qu'il effectuait beaucoup de travaux dans la maison. Raison pour laquelle un impressionnant dispositif a été déployé hier pour tenter de retrouver cette Luxembourgeoise de 31 ans. Depuis, la maison a été scellée par les autorités et les enquêteurs belges, roumains et luxembourgeois continuent leur collaboration.

Le parquet du Luxembourg ne fait aucune communication pour l'instant, afin de ne pas compromettre les devoirs d'enquête toujours en cours.