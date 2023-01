Delhaize retire de la vente des plateaux de viande "du chef"

(Belga) Delhaize a décidé mercredi de retirer de la vente le "plateau du chef", un assortiment de plusieurs types de viande, de la marque de la chaîne de grands magasins en raison de la présence possible de salmonelle. La société demande à ses clients de ne pas le consommer et de le ramener au magasin.

Le produit a une date de péremption fixée au 11 janvier 2023 et porte le numéro de lot 05200201099 (code EAN 2205746000000). La période de commercialisation va du 3 au 11 janvier. Delhaize ajoute avoir retiré des rayons les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés. (Belga)