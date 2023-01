Frigo à Champagne, décanteur à whisky: la voiture de luxe ne connait pas la crise en Belgique, qui sont les acheteurs ?

Les voitures de luxe ne connaissent visiblement pas la crise. Là où le marché automobile enregistre une baisse des ventes en 2022, les voitures d'exception, elles, continuent leur progression. Elles sont considérées comme un investissement, une valeur refuge même.

Overijse, à la lisière de Bruxelles, en région flamande. Nous nous rendons chez un concessionnaire de luxe. Tous les véhicules qui rentrent dans le showroom sont achetés presque immédiatement. Mais ils doivent rester un peu en exposition.

Laurent Louyet, directeur général du groupe "Louyet" explique: "On doit pouvoir montrer à notre future clientèle un véhicule. On va essayer de garder le plus longtemps possible le véhicule dans notre showroom."

Des voitures de luxe à plusieurs centaines de milliers d’€ totalement personnalisables. Et ça va bien plus loin que les simples sièges en cuir. "Dans cette voiture, on a l'option d'un frigo à champagne, avec des verres en cristal, un décanteur whisky en cristal et les verres de whisky en cristal."

"On parle de personne à fort pouvoir d'achat"

Une option à 25.000€… mais la plupart d’entre elles tournent plutôt autour des 90.000€. Et le plus surprenant alors que le marché des véhicules neufs est en déclin : la demande pour les Rolls Royce a augmenté de 8% en 2022. Laurent Louyet poursuit : "Rolls Royce a livré dans le monde plus de 6.000 voitures. Un record."

Mais alors, comment expliquer cet engouement en pleine crise économique et qui sont les acheteurs ? Réponse avec David Favest directeur général de "PC brussels" (Porsche, Bugatti, Lamborghini): "On parle de personne à fort pouvoir d'achat. Des gens capables d'investir en valeur nette entre 1 million et 1,5 million dans des biens qui peuvent se transformer en investissement. " Et David Favest prêche pour sa paroisse. Selon lui, le dernier investissement sûr, c’est une Lamborghini Aventador Ultimae équipée d’un moteur V12, iconique pour la marque. Puissance : 780 chevaux.

Le modèle ne sera, plus jamais, produit. À cette annonce, la valeur de la voiture a augmenté de 25% instantanément. "Si on choisit bien le modèle comme des Lamborghini ou des séries limitées, ce sont vraiment des voitures sur lesquelles on peut réaliser des plus-values à long terme", fait savoir David Favest.

Certains modèles peuvent doubler voire tripler de valeur en 10 ans. Dans ces conditions, pas étonnant que l’acheteur moyen d’une Lamborghini en possède entre 12 et 15.