Asile et migration - "Les autres niveaux de pouvoir doivent aussi prendre leurs responsabilités"

(Belga) La secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) assure que Fedasil, l'agence fédérale en charge de l'accueil des demandeurs d'asile, prend ses responsabilités concernant la situation d'occupation d'un bâtiment de la rue de Palais à Schaerbeek, en Région bruxelloise. "Mais c'est une responsabilité partagée. Les autres niveaux de pouvoirs doivent aussi prendre leurs responsabilités", a-t-elle fait valoir mercredi soir dans l'émission Terzake (VRT). Elle pense entre autres aux ministres bruxellois en charge de l'accueil des sans-abri.

Depuis plusieurs mois déjà, les ONG alertent sur la situation épouvantable vécue à la rue des Palais. Des centaines de demandeurs d'asile y séjournent, ainsi que des sans-abri et des personnes en séjour illégal. Selon les associations et les médecins, la situation est préoccupante. Il n'y a pratiquement pas d'installation sanitaire et des cas de gale et de diphtérie ont été constatés. La secrétaire d'État Nicole de Moor s'est engagée en décembre à évacuer les demandeurs d'asile pour les installer dans le réseau Fedasil. Selon elle, 114 demandeurs d'asile ont été identifiés et ont été transférés dans un lieu d'accueil. Mais, selon la secrétaire d'État, plus aucun nom n'est à présent transmis. "C'est pourquoi Fedasil se rendra sur place pour vérifier, avec les ONG, qui a droit à l'accueil", a déclaré Nicole de Moor. Selon la secrétaire d'État, le bâtiment n'est pas seulement occupé par des demandeurs d'asile. "Fedasil prend ses responsabilités et accueille graduellement les demandeurs d'asile dans son réseau. Mais d'autres niveaux de pouvoir sont aussi concernés et doivent prendre leurs responsabilités." (Belga)