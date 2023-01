"C'est incroyable, cet article est faussement soldé": Justine veut acheter un pull chez HEMA puis aperçoit l'ancien prix...

Un autocollant 13€ sur l'ancien prix (9€), puis un autre autocollant jaune de soldes (-30%). Cela ressemble, pour le client, à une belle arnaque. La direction d'Hema évoque l'inflation.

Début janvier, Ophélie s'indignait d'une pratique dont elle a été témoin dans un magasin d'une grande marque espagnole de vêtements. "De plus en plus d'articles en promotion sont, en réalité, au prix de base", disait-elle. Elle n'est pas la seule à s'indigner du comportement de certaines enseignes durant la période des soldes.

Samedi 7 janvier, Justine décide d'aménager une après-midi soldes avec sa maman et son fils de 21 mois. Elle se rend donc au Shopping Nivelles et commence le tour des magasins. Mais l'expérience qu'elle va vivre va la dégoûter et la pousser à cliquer sur le bouton orange Alertez-nous. "Je fais rarement les soldes mais cette fois j'étais motivée", se souvient-elle. "On parcourt donc ce grand centre commercial, de magasin en magasin."

"Au moment de regarder le prix, c'est la douche froide"

La famille rentre finalement dans une boutique de la marque HEMA dans l'espoir de trouver des vêtements pour son fils. "Je vois très vite un petit pull qui me plaît beaucoup", raconte la mère de famille. "Mais au moment de regarder le prix, c'est la douche froide." Justine "déchante". Sur l'étiquette, elle aperçoit le prix de 13 euros et une gommette jaune, indiquant une promotion de 30%. Mais, à peine caché en dessous du montant, elle aperçoit un autre prix : 9 euros... soit presque exactement 30% de moins que 13 euros.

La femme de 36 ans n'en revient pas. "C'est incroyable, cet article est faussement soldé et il y en avait d'autres en plus", s'exclame-t-elle. "Ils n'ont même pas fait l'effort de bien cacher le premier prix." Scandalisée, Justine se saisit du pull et se dirige vers la caisse pour interpeller la vendeuse. "J'ai fait part de mon incompréhension", dit-elle. "La caissière m'a dit qu'elle n'était qu'étudiante et qu'elle ne connaissait pas les raisons de cet affichage. Elle m'a quand même proposé de faire un geste. J'ai refusé évidemment."

Je vais continuer à faire mes achats en ligne

Dégoutée, Justine prend une décision radicale. "J'ai arrêté mon shopping et je suis rentrée chez moi directement", soupire-t-elle. "Je me suis sentie flouée, ça m'a complètement refroidi." Dans le futur, la mère de deux enfants n'est pas certaine de retourner dans les magasins. "Je vais continuer à faire mes achats en ligne", déclare-t-elle. "Au moins, là, je peux facilement comparer les prix entre les sites."

Selon Justine, ce sont les gérants de magasins qui demandent à leurs employés de procéder de la sorte. "On nous dira que les soldes ont été mauvaises mais quand on voit ces méthodes...", souffle-t-elle. "Et puis, ici, c'est sans gêne. J'avais déjà vu ça dans d'autres enseignes mais le prix de base était bien mieux caché. C'est fou que ça soit une pratique courante, on nous prend pour des idiots."

Nous nous sommes rendus sur place

Interpellés par le récit de Justine, nous avons décidé de nous rendre dans ce magasin situé au Shopping Nivelles afin de voir si ce que dénonce l'habitante de Braine-le-Comte était toujours d'actualité. Rapidement, nous retombons sur le même produit mais nous en remarquons également d'autres dont l'étiquette la plus récente cache grossièrement un ancien prix moins cher.

Je peux vous faire un geste sur le prix

Nous nous rendons à la caisse avec le même pull que Justine. C'est également une étudiante qui y est présente. Quand nous lui présentons le produit en lui demandant quel est le vrai prix, la jeune femme semble très embêtée. "Je ne sais pas, quand je scanne ça affiche 13 euros", dit-elle. "Je ne sais pas ce que mes collègues ont fait."

La caissière nous fait quand même une proposition. "Je peux vous faire un geste sur le prix", dit-elle timidement. Nous lui demandons alors si elle ne trouve pas que cela peut sembler trompeur pour les clients. "Oui...", souffle-t-elle. "Je garde le produit et j'en parlerai à mes supérieurs."

"Nous avons dû augmenter les prix d'une large partie de nos produits"

Nous avons contacté la direction de HEMA, au Pays-Bas, afin d'avoir la version de l'entreprise à ce sujet. "Comme beaucoup d'entreprises, HEMA fait face à l'augmentation du coût des matières premières, du transport et de l'énergie", explique Claudia Metz, la porte-parole. "Nous avons longtemps essayé de ne pas le répercuter sur nos prix de vente. Cependant, nous avons finalement dû augmenter les prix d'une large partie de nos produits."

À propos des étiquettes avec les nouveaux prix, Claudia Metz indique que c'était pour eux plus simple de procéder de la sorte. "Et l'augmentation diffère selon les produits", précise-t-elle. "Certains augmentent un peu plus, d'autres un peu moins."

Selon HEMA, les prix augmentés qu'on peut voir sur les étiquettes n'ont donc rien à voir avec les soldes mais font partie d'une décision globale du groupe.