"Quand je vois le niveau qui monte, je m’inquiète un peu": la Belgique en alerte jaune

Il pleut sur l’ensemble du pays depuis quelques jours. Une situation qui fait craindre de nouvelles inondations en Wallonie.

Ciel gris et pluie battante, c’est une météo bien de chez nous qui fait craindre le pire aux habitants du Sud de notre pays.

Au vu de la saturation des sols, qui est déjà fort élevée, les seuils de pré-alerte pourraient être atteints sur les bassins de la Semois, de la Chiers, de la Haute-Lesse et de Viroin ou encore de l’Our, à l’extrême Est de notre pays.

"Une augmentation plus rapide des débits a été observée en Wallonie, mais pas de crainte. Ces débordements sont attendus dans des zones non-habitées comme des prairies, par exemple", précise notre journaliste en ridect de Pepinster.

Les niveaux sont relativement élevés, ce qui n’est pas anormal pour un mois de janvier. Cela ne suffit malheureusement pas à rassurer les habitants qui sont encore nombreux à être marqués par les inondations de juillet 2021.

"Quand je vois le niveau qui monte, je m’inquiète un peu (…). Je pense que ça rappelle des souvenirs pour la majorité des gens… Mais bon, faut vivre avec", confie un jeune habitant. Un second ajoute : "C’est vrai que ça interpelle et j’espère que ça va se calmer pour tout le monde, qu’on ne revive plus jamais ce qu’on a vécu".