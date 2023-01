Intempéries - Une partie du sud de la Belgique en phase de pré-alerte de crue

(Belga) A la suite des dernières précipitations abondantes accumulées ces 24 dernières heures, une montée des niveaux d'eau est observée concernant le bassin de la Basse Semois et ses affluents qui est passé en phase de pré-alerte de crue, indique jeudi après-midi le portail wallon de l'hydrométrie.

Les bassins de la Vierre, de la Chiers, de la Moyenne et la Haute Semois, ainsi que de la Sûre devraient également passer en pré-alerte de crue dans les prochaines heures. Le portail wallon précise que, compte tenu des prévisions météorologiques, "les niveaux des cours d'eau s'orienteront à nouveau à la hausse et les seuils de pré-alerte pourraient être atteints durant la nuit de jeudi à vendredi. Les niveaux évolueront lentement à la hausse et devraient atteindre leur maximum vendredi en fin d'après-midi tout en restant sous les seuils d'alerte". Pour l'instant, le reste du territoire wallon est considéré comme en phase "normale". (Belga)