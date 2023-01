Meurtre de la jeune Malek près de Liège: l'autopsie révèle les causes de sa mort

L'autopsie de la jeune Anderlechtoise retrouvée morte, vendredi à Ougrée, en région liégeoise, a livré ses premiers éléments. Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi et porte-parole du parquet de Liège fait savoir: "L'autopsie du suspect montre bien qu'il s'agit d'un suicide. Quant à la jeune victime, le médecin légiste conclut à une mort violente par strangulation (étranglement) et un choc violent au niveau de la tête." Le médecin légiste a précisé qu'il existait des traces d'agression sexuelle sur l'adolescente, mais que "des devoirs complémentaires sont en cours à l'heure actuelle."

Il y a une semaine, le jeudi 5 janvier, Jeudi soir, la maman de l'adolescente a déposé plainte à Bruxelles, car elle se rendait compte que ses deux enfants n'étaient pas rentrés au domicile familial. "Elle était fort inquiète", précise la porte-parole du Parquet de Liège. L'adolescente décédée, Malek, ne possédant pas de téléphone portable, c'est via le GSM d'Olivier qu'elle a appelé sa maman pour la prévenir qu'elle allait "faire des courses." Cet appel a permis aux enquêteurs de localiser le téléphone en région liégeoise, où les deux corps ont été découverts le lendemain.

Rappel des faits



Olivier, un Sérésien de 37 ans a été retrouvé pendu, vendredi en début de matinée, à Plainevaux, dans l'entité de Neupré, en province de Liège. Dans la voiture de l'individu, garée à proximité, se trouvait une fillette de deux ans et demi, qui a pu être sauvée. Vendredi également, vers midi, le corps sans vie de Malek, une adolescente de 14 ans, originaire d'Anderlecht, avait ensuite été découvert le long d'un sentier à Ougrée, dans l'entité de Seraing. Le parquet liégeois a rapidement établi que les deux faits semblaient liés. L'adolescente anderlechtoise a vraisemblablement été contactée par le trentenaire via les réseaux sociaux. Le Sérésien lui aurait proposé d'aller faire du shopping et un rendez-vous aurait été fixé en région bruxelloise. La jeune fille aurait accepté la proposition et aurait emmené sa petite sœur avec elle. Les deux filles avaient été signalées disparues dès jeudi soir.