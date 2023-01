Grippe aviaire - Un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de volailles de Tongres

(Belga) Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène (type H5) a été détecté dans un élevage de volailles de Tongres (province du Limbourg), indique jeudi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) par voie de communiqué. Une zone de protection de 3 kilomètres ainsi qu'une zone de surveillance de 10 kilomètres ont été établies autour du foyer.

L'Afsca détaille que toutes ces zones se situent en partie dans la province de Liège et que, "conformément aux législations européennes et belges", les volailles et oiseaux encore présents ont été euthanasiés pour éviter tout risque de propagation du virus. L'instance rappelle que le virus de la grippe aviaire circule beaucoup depuis le mois de septembre parmi les oiseaux sauvages, augmentant fortement le risque de contamination des volailles. Dès lors, l'Afsca conseille aux personnes possédant des oiseaux de les protéger du mieux possible, bien que cela ne soit plus obligatoire depuis le 14 mai 2022. "Pour ce faire, il suffit à titre préventif, de couvrir le poulailler avec des filets pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Il est toujours obligatoire de nourrir les animaux à l'intérieur et de les abreuver de préférence à l'abri", détaille-t-elle, avant d'ajouter que si des éleveurs ou des détenteurs particuliers belges constatent des symptômes de la maladie chez leurs animaux, ils doivent consulter un vétérinaire. (Belga)