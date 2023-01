Le Fuse ferme ses portes à cause d'un litige sur des nuisances sonores

(Belga) Le night club bruxellois Fuse ferme ses portes avec effet immédiat, indique-t-il sur son site jeudi soir. La raison en est un arrêté du gouvernement bruxellois (Bruxelles Environnement) stipulant que le niveau sonore ne peut excéder 95dB et que le club doit fermer ses portes à 2h du matin. Selon le Fuse, il est "impossible d'ouvrir un club dans ces conditions".

Un litige entre voisins est à l'origine de la décision. Un voisin qui a acheté une maison attenante il y a quelques années se plaint de nuisances sonores. Selon le Fuse, "d'importants travaux d'isolation" ont été réalisés et "on a ardemment travaillé à parvenir à un compromis", mais en vain. L'établissement fait appel de la décision. Une décision est attendue d'ici le 25 janvier. Le Fuse a ouvert ses portes dans le quartier des Marolles à Bruxelles il y a près de 29 ans, ce qui en fait le plus ancien club techno du pays. (Belga)