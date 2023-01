Bosch investit 1 milliard de dollars en Chine dans la conduite automatisée

(Belga) L'équipementier automobile allemand Bosch a annoncé jeudi vouloir investir près d'un milliard de dollars dans l'électromobilité et la conduite automatisée en Chine.

Cet investissement servira à développer "un nouveau centre de recherche, de développement et de fabrication dans la ville de Suzhou", située à 70 km de Shanghai, explique un communiqué du premier équipementier automobile mondial. "Là, la société développera et fabriquera des composants pour l'électromobilité et la conduite automatisée, principalement pour les constructeurs automobiles chinois", ajoute-t-il. Cet investissement sera réalisé sur dix ans, a indiqué une porte-parole du groupe. La première phase du nouveau centre devrait être achevée d'ici la mi-2024. Cet investissement confirme la tendance des constructeurs et des équipementiers automobiles allemands à miser sur la Chine, un des premiers marchés mondiaux du secteur, malgré le risque de dépendance mis en avant par les gouvernements occidentaux. Le numéro 2 mondial de l'automobile Volkswagen avait annoncé en octobre un investissement de 2,4 milliards d'euros dans un partenariat avec le chinois Horizon Robotics, pour développer la conduite autonome en Chine. Ce développement des relations commerciales entre les deux pays s'est intensifié au point de faire l'objet d'un débat en Allemagne dans un contexte de tensions géopolitiques accrues avec le géant asiatique. Mais les constructeurs automobiles allemands ne veulent pas se laisser distancer par leurs concurrents chinois, BYD et SAIC en tête, en pointe dans les domaines de la conduite automatisée et de l'électrique. Bosch est présent à Suzhou depuis 1999 et y exploite déjà quatre usines. C'est est l'un des plus grands sites de fabrication et de développement de Bosch au monde, employant au total près de 10.000 personnes, selon le groupe qui emploie au total quelque 55.000 collaborateurs en Chine. (Belga)