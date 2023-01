Une empreinte de la main du pape François dans la station de métro Toots Thielemans

(Belga) Une empreinte de la main du pape François fera bientôt partie intégrante de la nouvelle station de métro bruxelloise Toots Thielemans, annonce vendredi l'Église catholique de Bruxelles. L'empreinte a été remise par l'évêque Jean Kockerols à l'artiste bruxellois Hamsi Boubeker (HAMSI) dans le cadre de son projet artistique "Les Mains de l'Espoir".

L'artiste s'est installé à Bruxelles en 1980, après avoir étudié au conservatoire Bejaïa, en Algérie. Depuis le milieu des années 1990, il se consacre au projet international "Les Mains de l'Espoir", pour lequel il collecte des empreintes de mains ouvertes dans le monde entier. Ces empreintes symbolisent la paix, l'amitié, l'ouverture et la tolérance. Son œuvre est exposée dans la station de métro Lemonnier à Bruxelles depuis 1999. À la demande de la STIB, Hamsi Boubeker va également travailler ses Mains de l'Espoir pour la nouvelle station de métro Toots Thielemans. Chaque main du Pape mesurera entre 30 et 40 centimètres et les panneaux auront une hauteur de 3 mètres. "Tendre pacifiquement la main à l'autre revêt une grande importance dans notre société bruxelloise. L'œuvre de Hamsi constitue une belle invitation à le faire", explique l'évêque Kockerols.