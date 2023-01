Plus de feux rouges grillés par les trains, mais "le réseau n'a jamais été aussi sûr"

(Belga) Le nombre de trains brûlant un feu rouge a encore augmenté l'année dernière, annonce vendredi le gestionnaire du rail Infrabel. En 2022, 87 dépassements de signaux ont été enregistrés sur les voies principales belges, contre 72 l'année précédente. Le gestionnaire souligne toutefois que "le réseau ferroviaire n'a jamais été aussi sûr", car les franchissements de feux rouges sont de moins en moins susceptibles d'entraîner une situation potentiellement dangereuse.

Selon la SNCB, cette hausse est due à de nouvelles procédures techniques introduites au cours du premier semestre de l'année. "Il a fallu un certain temps pour que tout rentre dans l'ordre, mais la situation s'est à nouveau améliorée au second semestre 2022", indique Bart Crols, porte-parole de la SNCB. Tant Infrabel que la SNCB soulignent que le risque de dépassement des signaux n'a jamais été aussi faible. Ces franchissements ne sont pas systématiquement sources de danger. Le risque se présente lorsque le train traverse une autre voie, par exemple. Cela s'est produit 11 fois l'année dernière, soit dans 13% des cas de dépassements recensés. Ce chiffre était de 25% un an plus tôt et de 36% en 2020. "Le nombre de situations potentiellement dangereuses n'a jamais été aussi bas", déclare Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel. Les dépassements de signaux n'ont pas non plus entraîné d'accidents, et il n'y a donc pas eu de victimes. (Belga)