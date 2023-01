Salon de l'auto - Le Roi et le Premier ministre Alexander De Croo lancent officiellement le salon de l'auto

(Belga) Le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo ont inauguré officiellement la 100e édition du Salon de l'auto de Bruxelles vendredi soir, à l'issue de la journée dédiée à la presse.

D'autres personnalités comme Philippe Close (bourgmestre de Bruxelles), Georges Gilkinet, (ministre fédéral de la Mobilité), Ludivine Dedonder (ministre de la Défense) et Valérie De Bue (ministre wallonne de la Sécurité routière) étaient sur place au lancement de l'événement. Lors de sa présence à Brussels Expo, le Roi en a profité pour visiter le Patio. L'endroit offre une plongée dans le passé automobile grâce à une quinzaine de véhicules emblématiques. Il a ensuite été reçu par des membres de la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), organisateurs du Salon de l'auto. Le Salon de l'auto de Bruxelles ouvrira ses portes au grand public à partir de samedi, jusqu'au 22 janvier. (Belga)