Jan Hoogmartens nommé chef de cabinet d'Hadja Lahbib

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a choisi Jan Hoogmartens comme directeur de son cabinet, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. M. Hoogmartens prendra ses fonctions en juillet prochain en remplacement d'Antoine Evrard qui deviendra ambassadeur à Tokyo.

Docteur en philosophie du droit (London University), titulaire d'une maîtrise en droit (KUL et Hong Kong University) ainsi que d'une maîtrise en langues et littérature germaniques (KUL), Jan Hoogmartens a occupé diverses fonctions au sein des cabinets Open Vld de Karel De Gucht, Patrick Dewael et Alexander De Croo. Il occupe actuellement le poste d'ambassadeur à Pékin. Il a été précédemment ambassadeur au sein de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. "Je me réjouis d'accueillir Jan Hoogmartens au sein de mon cabinet. Jan présente toutes les qualités pour le diriger : il allie une expérience au sein de plusieurs cabinets à une connaissance fine tant de l'appareil diplomatique que du terrain puisqu'il a occupé plusieurs fonctions de premier plan dans nos ambassades", indique Hadja Lahbib, cité dans le communiqué.