Biden donnera son discours sur l'état de l'Union le 7 février

(Belga) Joe Biden prononcera le 7 février son discours sur l'état de l'Union, la traditionnelle allocution de politique générale des présidents devant le Congrès américain.

Conformément à la tradition, c'est le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, qui l'a invité vendredi dans une lettre à s'exprimer devant les parlementaires. Sans grande surprise, le dirigeant démocrate a accepté cette invitation, a fait savoir sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, dans la foulée. M. Biden "a hâte de parler avec les républicains, les démocrates et le pays de la façon de coopérer pour continuer à bâtir une économie qui fonctionne pour tous, doper notre compétitivité dans le monde, préserver la sécurité du peuple américain et unir le pays", a détaillé la Maison Blanche. Pour la première fois depuis qu'il a été élu, le président s'adressera devant un Congrès divisé: les républicains ont décroché une mince majorité à la Chambre à l'issue des élections de mi-mandat de novembre. Les démocrates ont quant à eux conservé leur contrôle du Sénat. "Le peuple américain nous a envoyés à Washington pour donner une nouvelle direction au pays, trouver un terrain d'entente et débattre de ses priorités", a plaidé le "speaker" républicain Kevin McCarthy dans sa missive. (Belga)