Coronavirus: la Chine annonce au moins 60.000 décès en lien avec le Covid depuis un mois

La Chine a annoncé samedi au moins 60.000 décès dans les hôpitaux en lien avec la pandémie de Covid-19, depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays il y a un mois.

"Un total de 59.938 (morts) ont été recensés entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023", a indiqué devant la presse une responsable des autorités sanitaires, Jiao Yahui. Ce bilan ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Parmi ces décès, 5.503 ont été causés directement par une insuffisance respiratoire liée au Covid-19, a précisé cette responsable.

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé début décembre l'essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus. Le nombre de malades a connu dans la foulée une forte croissance. Des hôpitaux se retrouvent submergés de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l'afflux de corps. Pékin a revu en décembre sa méthodologie pour la comptabilité des morts du Covid. Seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au coronavirus sont désormais intégrées dans les statistiques. Ce changement de méthodologie controversé signifie qu'un grand nombre de décès ne sont plus répertoriés comme étant dus au Covid. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué la semaine dernière cette nouvelle définition chinoise d'un mort du Covid, la jugeant "trop étroite".

Pékin avait fustigé ces critiques et appelé l'OMS à adopter une position "impartiale" sur le Covid. Mercredi, les autorités sanitaires chinoises avaient estimé qu'il n'était "pas nécessaire" de s'attarder dans l'immédiat sur le nombre précis de décès liés au Covid.