Rêver plutôt qu'acheter: en 2023, les visiteurs du Salon de l'Auto veulent en prendre plein les yeux (vidéo)

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, le Salon de l'auto de Bruxelles effectue son grand retour samedi sur le site de Brussels Expo pour sa 100e édition. Celle-ci se tiendra du 14 au 22 janvier.

La Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), qui organise le rendez-vous, espère attirer au moins 300.000 visiteurs dans un salon dont le Patio sera marqué par l'histoire. Une quinzaine de véhicules emblématiques comme la Citroën DS, la première Toyota Corolla ou encore la Renault 4 CV permettront de faire un bond dans le temps l'espace de quelques minutes.

En termes de nouveautés, plus d'une soixantaine de "premières", belges ou internationales, seront au programme parmi la cinquantaine de marques présentes (couvrant 95% du parc automobile belge). Le public pourra ainsi, notamment, admirer la lauréate de l'élection de "The Car of The Year" 2023: la Jeep Avenger. Ce prix consacre depuis 1964 la meilleure automobile en vente sur le sol européen. Dans une version du salon plus petite que par le passé, les palais 5, 6, 7 et 11 égaieront les yeux des curieux avec les nombreux modèles exposés par les constructeurs.

Le palais 9, lui, sera dédié aux questions des consommateurs et surtout aux informations que les experts pourront leur apporter. Pour ce faire, un dôme qui abritera une centaine de forums, a notamment été installé. Pour marquer le centenaire du Salon, plusieurs animations et spectacles de sons et lumières seront aussi proposés, parmi lesquels un show LED et laser sur la façade du Palais 5.

Venir au salon de l'auto, c'est une habitude pour de nombreux visiteurs. Cette année encore, certains sont là pour faire un choix. "Je voulais essayer les modèles, les voir, avoir tous les conseils et pouvoir passer du diesel à l'hybride ou à l'électrique", nous racontre Chantal, déterminée à y trouver sa nouvelle voiture.

Mais visiblement, crise actuelle oblige, nombreux sont ceux qui viennent surtout pour en prendre plein les yeux, sans volonté d'achat. "Cela fait 3 ans que nous ne somems pas venus, c'est mon hobby pour les belles voitures. Je viens voir", confirme un visiteur. "J'aime bien les voitures, je n'ai pas passé mon permis pour ne pas rouler dedans", confirme un autre, qui n'a pas encore trouvé sa perle rare. "Je viens par passion, surtout. j'aime beaucoup les véhicules, je viens surtout pour voir énormément de voitures", raconte un dernier passionné.

Le Salon de l'auto ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00. Deux nocturnes sont programmées jusqu'à 22h00 le lundi 16 et le vendredi 20 janvier.