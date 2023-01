Le club de football d'Heyd reçoit 1.750.000€ de subsides suite aux inondations de 2021: il y a deux conditions

Une aide bienvenue pour les infrastructures sportives affectées par les inondations de l'été 2021. En tout, 25 lieux devraient bénéficier d'une aide à la reconstruction pour un montant total de 27 millions d'euros. Parmi eux, le club de football de Heyd (Durbuy). Un reportage de Sébastien Prophète et Pierre Morleghem.

"Il y a une importante fissure dans le mur qui fait que nous ne pouvons plus aller dans les vestiaires", Catherine Godelaine, secrétaire du club de football, raconte les difficultés de l'équipe qui s'est vue privée d'une partie de ses infrastructures depuis le 14 juillet 2021 et la crue du cours d'eau avoisinant. "On a beaucoup moins de place qu'avant, on a plus qu'un seul terrain et les installations sont très petites".

Bonne nouvelle pour les footeux du coin, un nouveau projet est possible grâce aux subsides wallons. Le montant de l'aide s'élève à 1.750.000€ pour le club, à deux conditions: la nouvelle infrastructure doit être performante au niveau énergétique et doit prendre en compte les risques d'inondation au niveau de la localisation. "Occuper nos anciennes installations et risquer qu'elles soient à nouveau inondées, ce serait travailler pour rien."

Les deux cases étant cochées, l'équipe pourra bientôt bénéficier d'un second terrain et d'un tout nouveau bâtiment. En tout, une quinzaine de communes vont bénéficier de ce soutien.