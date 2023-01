Retraites: les plus modestes "les moins concernés" par le report de l'âge, selon Borne

Les Français les plus modestes seront les "moins concernés" par le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans prévu par la réforme du gouvernement, a fait valoir samedi la Première ministre Elisabeth Borne sur France Inter.

"Je ne peux pas laisser dire que cette réforme elle pénaliserait les personnes modestes. C’est exactement le contraire", a déclaré la cheffe du gouvernement, désireuse de "convaincre" du bien-fondé du projet destiné à "sauver" le système de retraites par répartition.

"Ces personnes modestes, ce sont celles auxquelles on demande le moins de décaler leur âge de départ", a-t-elle ajouté. Elles seront aussi "les plus concernées" par la revalorisation des petites retraites à 1.200 euros.

"Ceux dont la durée de travail s’allongera le moins, ce sont les deux premiers déciles (de revenus les plus modestes, ndlr), et un peu le troisième décile", a détaillé Mme Borne. "Les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps".

"Les 50% de Français les plus aisés auront le plus à décaler l’âge de départ", a-t-elle encore développé.

L'Insee a l'habitude de classer les niveaux de vie des ménages entre 10 groupes, les "déciles". Ainsi, en 2019, le niveau de vie des 10% des personnes les plus modestes (premier décile) était inférieur à 11.660 euros annuels tandis que le niveau de vie des 10% les plus aisés (9e décile) était supérieur à 39.930 euros annuels.

Le projet du gouvernement vise à reporter progressivement à 64 ans l'âge de départ à la retraite, au lieu de 62 ans actuellement, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation.

Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme, ont annoncé une première journée de grèves et manifestations le 19 janvier. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre la mobilisation.

Les sondages montrent aussi que les Français sont majoritairement hostiles à la réforme.

- "Pas rompu" -

La Première ministre a assuré que le dialogue avec les organisations syndicales n'était "pas rompu" et que le texte pourrait "bouger" lors du débat parlementaire.

Mais elle a dit craindre que le dépôt promis par la France insoumise de dizaines de milliers d'amendements "ne facilite pas (ce) débat".

Elle a aussi "noté" que les déclarations des chefs de LR, qu'elle a reçus jeudi à Matignon, "semblaient aller dans (le) sens" d'un vote de leur part en faveur de la réforme. Les Républicains avaient revendiqué "un succès" après avoir obtenu des infléchissements sur le projet de réforme.

Sur la pénibilité et sa prévention, elle a rappelé que les salariés bénéficiaient dans une autre loi d'un "suivi médical renforcé" à partir de 45 ans, et qu'il "faudra recruter des médecins du travail, des infirmières", précisant que les services de santé au travail étaient gérés par les partenaires sociaux.