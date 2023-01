Eurovision 2023 - Gustaph représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson à Liverpool

(Belga) Gustaph représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra cette année à Liverpool, au Royaume-Uni. Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, a réussi à convaincre tant le jury de professionnels que le public samedi soir avec sa chanson "Because of You" lors d'un show organisé en direct du Palais 12 à Bruxelles. Au total, sept candidats étaient en lice pour représenter notre pays.

L'Anversois a obtenu 121 points de la part du jury, composé d'Alexander Rybak, Laura Tesoro, Jérémie Makiese et Nikkie De Jager, et 157 points de la part des téléspectateurs. Il a ainsi devancé d'un point le duo The Starlings composé par Tom Dice et Kato Callebaut, qui a terminé deuxième, et gala dragot qui complète le podium avec 271 points. Les quatre autres candidats étaient Chérine, qui a obtenu 268 points, Ameerah (171 points), Loredana (167 points) et Hunter Falls (128 points). Gustaph s'est déjà rendu deux fois au Concours Eurovision de la chanson en tant que choriste: en 2018 à Lisbonne avec Sennek et en 2021 à Rotterdam avec Hooverphonic. Il était alors également le coach vocal de Geike Arnaert, la chanteuse du groupe. Les demi-finales de la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson auront lieu les 9 et 11 mai, et la finale le 13 mai. L'événement devait normalement se tenir en Ukraine, pays vainqueur de l'édition précédente, mais en raison de la guerre, il se déroulera au Royaume-Uni. (Belga)