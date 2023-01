Intempéries - Alerte jaune pour de la pluie dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé samedi une alerte jaune pour de la pluie dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg jusqu'à dimanche matin vers 08h00.

L'IRM prévoit des quantités de précipitations entre 10 et 15l/m² dans les provinces de Liège et de Namur. En province de Luxembourg, il s'agira de quantités oscillant entre 15 et 20l/m², voire localement jusqu'à 25l/m² pour les valeurs extrêmes. Ce n'est que dimanche matin que le système frontal actif quittera notre territoire. L'Eau Noire et ses affluents s'ajoutent par ailleurs aux cours d'eau en phase de pré-alerte de crue, selon la mise à jour du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW). Ils rejoignent l'Eau d'Heure, la Haute et Basse Sambre, l'Ourthe inférieure, la Vesdre, l'Amblève, l'Our, la Senne, le Viroin, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse aval et amont, la Sûre, la Basse, Moyenne et Haute Semois, la Chiers, la Vierre ainsi que leurs affluents. Le reste du territoire wallon est considéré comme en phase "normale". (Belga)