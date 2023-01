Météo - Encore de la pluie et du vent ces dimanche et lundi avant un temps plus sec

(Belga) Ce dimanche après-midi, le ciel sera partagé entre nuages, averses et quelques éclaircies passagères, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Des chutes de neige fondante pourront se produire en haute Ardenne. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes, 7 degrés en Flandre et 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud­-ouest sera assez fort à fort avec des rafales de 60 à 70 km/h, voire parfois davantage en cas d'averses. En fin d'après­-midi, le vent diminuera pour redevenir modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

La nuit prochaine, une nouvelle zone de précipitations assez active envahira notre pays par la France avec un risque de neige en haute Ardenne. Les minima seront compris entre 1 à 5 degrés. Lundi, le temps sera encore pluvieux et venteux avec de la neige en haute Ardenne. En fin de journée, la limite de la neige redescendra à plus basse altitude. Sur les hauts plateaux de l'Ardenne, la couche de neige pourrait atteindre 10 à 15, voire localement 20 cm en fin de journée. Les maxima seront compris entre 1 à 6 degrés. Les jours suivants s'annoncent plus calmes et plus secs avec par moments du soleil, mais le gel nocturne s'invitera dans la plupart des régions. Quelques averses hivernales pourront temporairement se produire jeudi. Les maxima seront proches de 3 ou 4 degrés. (Belga)