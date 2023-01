Tolérance zéro pour les excès de vitesse en Brabant wallon durant tout le mois de février

(Belga) La tolérance zéro sera appliquée pour les excès de vitesse en Brabant wallon, durant tout le mois de février, a annoncé lundi matin le parquet brabançon wallon à l'agence Belga.

Baptisée "Pied léger", une opération visant à renforcer la sécurité routière sera menée dès le 1er février, à l'initiative des services du gouverneur de la province, des services de police et du parquet du Brabant wallon. "Tout dépassement de la vitesse autorisée, dès le premier kilomètre par heure excessif, sera susceptible d'être verbalisé. L'idée suivant laquelle il subsistera une tolérance ne correspondra donc pas à la réalité", prévient le procureur brabançon wallon Marc Rézette. Durant tout le mois de février, les zones de police règleront leurs radars fixes et mobiles afin de pouvoir constater tout dépassement objectif de la limitation de vitesse. Le dépassement de 1 à 30 km/h de la vitesse autorisée donnera lieu à une demande de paiement d'une perception immédiate, entre 80 et 400 euros selon la gravité de l'infraction. Les dépassements de plus de 30 kilomètres par heure de la vitesse autorisée feront l'objet d'une convocation directe devant le tribunal de police. L'opération "Pied léger" sera d'application du 1er au 28 février 2023. (Belga)