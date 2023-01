C'est le "Blue Monday": comment faire face à cette période, nommée comme "la plus déprimante de l'année"?

Un temps maussade, peu de lumière... La période des fêtes est passée et toutes les conditions sont réunies pour avoir le cafard. Ce lundi 16 janvier, c'est le "Blue Monday"..

Ce lundi, c'est le "Blue Monday" : la journée considérée comme la plus déprimante de l'année. Malgré un temps maussade et une période assez déprimante, la plupart d'entre nous ne veulent pas se laisser abattre, comme Sarah.

"On essaie de se motiver, de se lever, de se laver et d'être frais chaque matin", explique-t-elle. Pour garder le moral, Louisa va à la salle de sport et prend soin d'elle. "Quand je rentre, je m'occupe de mes cheveux et ça me permet aussi de me détendre !"

De son côté, Chantal profite de cette période pour rattraper des heures de sommeil. "On peut rester à la maison et dormir un peu plus !".

Pour Gérald Deschietere, responsable de l'unité de crise et d'urgence psychiatrique aux cliniques universitaires de Saint-Luc, il est important de revaloriser un mal-être transitoire.

Le médecin conseille donc de profiter de cette période pour se reposer, d'exercer une activité physique et de surveiller les carences en vitamines.