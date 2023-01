Procureur paraguayen assassiné: deux suspects interpellés en Colombie

(Belga) Deux personnes soupçonnées d'avoir participé au meurtre du procureur paraguayen spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue Marcelo Pecci ont été arrêtées en Colombie, selon le bureau du procureur colombien dimanche.

Six personnes étaient déjà arrêtées dans le cadre de cette affaire. "Ces deux personnes étaient apparemment responsables de la (partie) logistique" du meurtre, qui a eu lieu le 10 mai 2022 en Colombie, a déclaré le procureur Francisco Barbosa aux médias. Selon les éléments trouvés, ces "accusés ont coordonné l'exécution du crime et ont rencontré des personnes directement impliquées dans cet événement", a ajouté M. Barbosa. M. Pecci a été abattu sous les yeux de son épouse au cours de sa lune de miel sur l'île de Baru, près du port touristique de Carthagène sur la côte caraïbe. M. Pecci était un procureur spécialisé dans le crime organisé, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il était aussi connu pour son implication dans l'enquête qui avait conduit le footballeur Ronaldinho en prison entre mars et août 2020 pour être entré au Paraguay avec de faux papiers. Les autorités colombiennes, paraguayennes et américaines sont à la recherche des commanditaires de cet assassinat, qu'elles disent liés à des réseaux de trafic de drogue. Les États-Unis ont offert une récompense de cinq millions de dollars en échange de toute information. Quatre des huit personnes arrêtées jusqu'à présent, parmi lesquelles le tueur à gages, ont plaidé coupable et ont été condamnées à 23 ans de prison en juin. Un homme arrêté au Venezuela a avoué avoir, en échange de 8.000 dollars (7.360 euros), conduit le jet ski qui a permis d'accéder à la plage sur laquelle le procureur a été exécuté. (Belga)