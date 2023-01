Les milliardaires sont de plus en plus nombreux: chez nous, 1% de la population détient un quart des richesses

Le fossé se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres...

Selon un constat dressé par Oxfam, 1% des plus riches détiendraient aujourd'hui, à eux seuls, plus de 45% de la richesse mondiale. En Belgique, les 1% les plus riches possèdent près d'un quart de toutes les richesses du pays. Soit plus que 70% de la population nationale.

Le constat est simple, les milliardaires sont plus nombreux... et plus riches : en dix ans, leur fortune a doublé. À titre d'exemple, pour 100 dollars de richesse créée, la moitié va directement dans les poches des grandes fortunes.

Pour contrer cela, Oxfam a rédigé un rapport et plusieurs mesures y sont proposées. Parmi elles, un impôt sur la fortune, mais également une hausse de l'imposition.

Autre point dans le viseur d'Oxfam : les "superprofits" des entreprises, à l'image des milliards enregistrés par les groupes pétroliers ces derniers mois, notamment grâce à la flambée des cours de l'énergie.

Concrètement, toutes ces mesures ont deux objectifs : diminuer le nombre de milliardaires, mais également leur capital. Le but : revenir à la situation de 2012, avant que les chiffres ne s'emballent.