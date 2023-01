Camélia Jordana dans une série Disney+, plateforme qui prend l'accent français

La chanteuse et actrice Camélia Jordana va tenir pour la première fois le rôle principal d'une série, dans "Irrésistible", comédie romantique qui sera diffusée cette année sur Disney+, a indiqué lundi la plateforme à l'AFP.

"Irrésistible" (6 épisodes de 30 minutes), dont le tournage vient de commencer et dont la date de diffusion n'est pas encore connue, est l'une des six nouvelles productions françaises au menu de Disney+ en 2023.

Les autres sont les séries "Les amateurs, saison 2" (avec François Damiens et Vincent Dedienne, disponible depuis le 4 janvier), "Tout va bien" (avec Virginie Efira et Nicole Garcia) et "Kaiser Karl" (inspirée de la vie du couturier Karl Lagerfeld), ainsi que les films "Antigang: la relève" et "Une zone à défendre".

Après notamment la série saluée par la critique "Oussekine" l'an passé, Disney+, "présente dans plus de 100 pays", souhaite proposer "davantage de créations originales françaises", a expliqué Pauline Dauvin, vice-présidente chargée de ses contenus originaux, dans un communiqué présentant son programme pour 2023.

"La France regorge de talents, avec un véritable savoir-faire lorsqu'il s'agit de certains genres comme l'action à la française, qui jouit notamment d'un beau succès en dehors de la France", a-t-elle poursuivi.

"Irrésistible" est créée par Clémence Madeleine-Perdrillat, qui a dirigé l'écriture de la saison 2 de la série d'Arte "En thérapie".

Camélia Jordana y joue le rôle d'une créatrice de podcast à succès qui a un coup de foudre pour un mathématicien. Mais dès qu'elle se trouve en sa présence, elle éprouve des crises de panique dues au traumatisme que lui a laissé une précédente rupture.

La chanteuse et actrice y est accompagnée à l'écran par Théo Navarro-Mussy ("Hippocrate"), Simon Ehrlacher ("Plus belle la vie", "Les Revenants") ou Marion Séclin ("Christmas Flow").

Selon Disney+, "Irrésistible" a pour cadre "un Paris réaliste et authentique, loin des clichés touristiques" et est en partie tournée "dans des quartiers rarement filmés", les XIXe et XXe arrondissements.

Outre les productions françaises, Disney+ proposera plusieurs séries internationales inédites. Parmi elles, "The Full Monty" (la suite du film à succès 25 ans après, avec les mêmes acteurs), "Ahsoka", issue de l'univers Star Wars, ou encore "Anatomie d'un divorce" (avec Jesse Eisenberg et Claire Danes).