Près de 1.500 élèves évacués après une alerte à la bombe dans une école à Merksem

(Belga) Une école de quelque 1.500 élèves située dans le district anversois de Merksem a été évacuée en raison d'une alerte à la bombe, indique la police locale d'Anvers lundi. L'établissement a été évacué dans le calme et une fouille est effectuée. La police a lancé une enquête pour identifier l'auteur de l'alerte.

L'école en question est une école primaire et secondaire située dans la Gagelveldenstraat. Après avoir appris "que quelque chose allait exploser", tous les élèves et les enseignants se sont rassemblés à proximité d'un terrain de football. Étant donné l'heure de la journée, les élèves ne devront pas retourner en classe, mais ceux qui peuvent déjà rentrer chez eux par leurs propres moyens peuvent partir. La police a déclaré qu'il n'y avait pas de danger immédiat et que l'évacuation s'était déroulée dans le calme. Toutefois, les faits sont pris au sérieux et l'auteur de l'alerte est toujours recherché. (Belga)