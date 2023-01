"Il lui a sauté dessus pour le maîtriser": l'impressionnante vidéo du policier français en civil qui a empêché un drame à la gare du Midi

Deux personnes armées de couteaux se sont battues dans la gare de Bruxelles-Midi à Saint-Gilles, mardi matin, a indiqué la police fédérale. La police a été appelée et est intervenue vers 09h45. Les deux personnes impliquées ont été interpellées et privées de liberté.

Les voyageurs de la Gare du midi ont évité le pire, ce matin. Aux alentours de 9h30, un homme armé d'un couteau s'est mis à crier au milieu de la gare. "Je prenais un café dans la zone d'attente, et j'ai entendu crier très fort", nous raconte une dame après nous avoir prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Je ne savais pas d'où ça pouvait venir, j'ai pensé à un vol... Mais au moment de prendre mon train, j'ai vu un attroupement, et plusieurs agents de sécurité qui essayaient de maitriser un monsieur qui avait l'air ailleurs."

La dame d'une soixantaine d'années est alors très choquée de la scène qui se déroule devant elle, et d'autres voyageurs. "Je n'avais pas vu directement qu'il avait un couteau dans la main", précise notre témoin. "Un gros couteau de boucher. J'ai vu un autre jeune homme par terre, ensanglanté au niveau du visage, des mains. Un autre monsieur est arrivé pour le faire tomber, j'admire son courage", ajoute la dame.

"Je suis intervenu immédiatement"

Cet autre monsieur se présente comme un policier français. Il a également contacté notre rédaction pour nous signaler l'information. "Je suis arrivé à 9h40 à la gare, et j'ai vu cet homme en plein milieu armé d'un couteau, il criait", raconte cette source qui préfère rester anonyme. "Je suis intervenu immédiatement et j'ai maîtrisé l'homme armé avec l'aide de deux agents de sécurité. Je l'ai immobilisé, et menotté."

Ce policier confirme qu'un autre homme était allongé au sol, blessé selon lui au niveau du cou. Pour protéger les autres voyageurs, il isole l'homme menotté en attendant l'arrivée des renforts. "Quand il lui a sauté dessus pour le maîtriser, le couteau est tombé au sol", raconte la dame qui nous a contactés. "Les gens étaient en panique."

Le policier s'étonne quant à lui du manque de réaction des témoins, qui, choqués, n'ont pas osé intervenir. "Quand on voit ça, on craint toujours le pire", conclut-il. "Il y avait du sang partout."

"J'ai eu tellement peur", termine la dame d'une soixantaine d'année. "C'était une scène surréaliste."

Le blessé a été transporté à l’hôpital. Les renforts policiers sont arrivés rapidement pour arrêter le suspect. Contactée par nos soins, la police fédérale confirme l'information. "La police des chemins de fer est intervenue vers 9h45, pour un combat au couteau", explique la porte-parole. "Une personne est blessée légèrement, sa vie n'est pas en danger."

Deux personnes interpellées

Les deux personnes armées de couteaux qui se sont battues dans la gare ont été interpellées et privées de liberté, a confirmé la police fédérale. L'une d'elle a été légèrement blessée dans la bagarre.