Mondial de handball - Yérime Sylla dépité après la prestation des Red Wolves face au Bahreïn

(Belga) Yérime Sylla, le coach des Red Wolves, était très déçu lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite face au Bahreïn (28-30) et qui a débuté très tard en raison des tests Covid qui ont dû être recommancés à la suite d'une erreur de procédure.

"C'est comme si la lumière avait été éteinte", a constaté le coach national belge pour expliquer ce qui s'est passé après la belle entame de match (5-0, pour les Belges). On ne pouvait être plus concis. Le coach ne tenait pas à s'étendre plus longuement. Du côté du Bahreïn, le coach Ahmed Alnajem se déclaré "très satisfait de la qualification" et surtout "heureux de pouvoir rester à Malmö". Le prochain match des Red Wolves, le premier dans le tour principal, est prévu ce jeudi 19 janvier contre l'Égypte, premier du groupe G, à l'Arena de Malmö. (Belga)