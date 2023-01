Mondiaux de hockey sur glace U20 Division II (B) - La Belgique renverse l'Islande 5-3

(Belga) La Belgique a battu l'Islande 5-3 (0-1, 2-0, 3-2) après une rencontre à rebondissements dans son deuxième duel au championnat du monde de hockey sur glace pour les moins de 20 ans en division II (groupe B), mardi soir à Reykjavik en Islande. Menés au score à deux reprises (0-1 et 2-3), les jeunes Belges ont trouvé les ressources pour renverser leurs adversaires. Tijs Vreys a inscrit les trois premiers buts belges et Rik Cuylen les deux derniers.

Au classement après deux journées, la Serbie est première (6 pts) devant la Chine (5), la Belgique (4), Taïwan (3), l'Islande (0) et le Mexique (0). Les joueurs de Gil Paelinck et Sami Lipsonen, battus 3-4 en prolongation par la Chine lundi, seront encore opposés au Mexique jeudi (17h30), Taïwan vendredi (17h30) et la Serbie dimanche (15h30) dans les autres rencontres de cette poule. Le vainqueur de ce round-robin remplacera la Roumanie, relégué, dans le groupe A de la division II l'an prochain. Le dernier sera relégué en division III et remplacé par le champion de la DIII dont le titre attribué le 2 février. (Belga)