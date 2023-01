Six nouveaux artistes annoncés à l'affiche du festival bruxellois Couleur Café

Six nouveaux artistes rejoignent l'affiche du festival de musique Couleur Café qui se déroulera du 23 au 25 juin à Bruxelles. Tash Sultana, Karpe ou encore EARTHGANG et Tiwa Savage viendront enflammer la scène, ont annoncé mercredi matin les organisateurs.

Tash Sultana, une auteure-compositrice-interprète australienne et multi-instrumentiste qui s'est fait un nom grâce à ses performances live dynamiques, sera de la partie, tout comme le duo de hip-hop norvégien Karpe, qui "excelle par ses paroles socialement engagées et ses performances puissantes".

Les fans de hip-hop américain seront heureux d'applaudir EARTHGANG, un duo basé à Atlanta qui mélange trap, funk et R&B. Du Nigeria, Tiwa Savage apportera sa puissance vocale sur scène, tandis qu'Orchestra Baobab, un groupe sénégalais, fusionnera les rythmes traditionnels africains avec un son cubain.

Éclectique, le festival fera aussi la part belle au reggae avec l'artiste jamaïcain Kabaka Pyramid et ses paroles engagées. Ces six artistes d'horizons différents viennent rejoindre l'affiche du festival, déjà composée de Sofia Gabanna, Thundercat, BNXN et Black Sherif.

Une affiche qui convainc visiblement le public, le festival ayant vendu deux fois plus de billets Early Bird que d'habitude en à peine trois semaines. Ces billets sont désormais épuisés et les ventes de billets standards ont d'ores et déjà commencé.