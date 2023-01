Australie: un avion de Qantas atterrit à Sydney après une alerte en plein vol

(Belga) Des ambulances ont été déployées en urgence mercredi à l'aéroport de Sydney à l'arrivée d'un avion de la compagnie Qantas qui avait envoyé un signal de détresse en vol.

Le vol QF144 en provenance d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, avait à son bord plus d'une centaine de passagers, selon une porte-parole des ambulanciers. L'appareil, un Boeing 737-800, a finalement atterri en sécurité sur une piste de l'aéroport de Sydney, selon des images de la chaîne de télévision publique ABC. Plus tôt, les ambulanciers de l'état des Nouvelles-Galles du Sud avaient été mobilisés dans le cadre d'un plan d'urgence, après que l'avion a envoyé un signal de détresse alors qu'il volait au-dessus de la mer de Tasmanie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Plusieurs médias australiens ont rapporté que l'appareil avait rencontré des problèmes avec l'un de ses moteurs. Le modèle Boeing 737-800 en comporte deux et peut atterrir en sécurité avec un seul. Selon le régulateur de l'aviation du gouvernement australien, un signal de détresse indique qu'un "avion est en grave danger imminent et nécessite une assistance immédiate". (Belga)