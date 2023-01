Un enfant de 3 ans décède dans un incendie à Liège, le quartier sous le choc: "Ça a pris une ampleur monstrueuse"

Un enfant a perdu la vie mardi soir dans l'incendie d'un bâtiment à Liège, indiquent les pompiers liégeois. Le feu s'est déclaré vers 20h30 dans une habitation située au premier étage d'un magasin d'alimentation générale de la rue Montagne Sainte-Walburge à Liège. Un enfant est décédé de trois ans lors de l'incendie. Une quinzaine de pompiers sont intervenus. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée.

Ce matin, sur place, nous rencontrons le voisin de la famille endeuillée. "J'étais dans la cuisine, j'ai entendu une explosion au premier étage", raconte-t-il juste avant de se rendre au travail. "Je suis sorti en vitesse, mais je ne savais rien faire parce que c'était trop puissant, il fallait appeler les pompiers. La famille avait un enfant d'environ 3 ans et demi. Mon enfant a 4 ans, donc je connaissais bien la famille. Je n'ai appris que plus tard que l'enfant était décédé dans le feu."

Une autre voisine, Annie, raconte aussi cette terrible nuit. "J'ai entendu beaucoup de camions de pompier et j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un bâtiment en feu. Je ne savais pas qu'un enfant était décédé dans l'incendie. C'est un choc, je les connaissais bien, le monsieur est très gentil, je suis vraiment peinée pour eux."

A midi, le voisinage était toujours sous le choc. Dans le quartier, tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la nuit. Christian venait de se garer dans la rue quand il a entendu une explosion. Il raconte, très ému. "J’ai pris mon extincteur et je suis monté, j’ai entendu un enfant qui criait, je suis rentré, j’ai essayé d’éteindre le feu mais les flammes venaient sur moi. Le père et la mère essayaient d’aller sauver l’enfant mais ce n’était pas possible, les flammes étaient trop puissantes…"





Le feu a effectivement pris très rapidement et dévasté tout l'étage de l'immeuble, en bas duquel les parents de l'enfant tenait un petit magasin. "Ça a pris une ampleur monstrueuse, commente un voisin. Il y avait de la fumée exagérée, je pensais que c'était l'immeuble en face qui brûlait mais c'était juste le petit magasin et quand on imagine les produits à l'intérieur, on comprend qu'il y a tout le temps du combustible."









Les pompiers confirment la violence de cet incendie. Emmnanuel Bellaire, le porte-parole des pompiers de Liège, s'est exprimé sur le drame. "Pour réaliser le déblai, il a d'abord fallu stabiliser la structure qui avait été fragilisée en partie par l'incendie, ça révèle que l'incendie était suffisamment violent pour créer des désordres structurels dans le bâtiment."

Le papa de l'enfant décédé est toujours à l'hôpital.